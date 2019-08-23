В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о краже денег дольщиков ЖК «Тимирязевский»
Сегодня, 12:43ПроисшествияФото: pixabay.com
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Прокуратура Дзержинского района города Нижний Тагил провела проверку соблюдения прав дольщиков при строительстве жилого дома № 2 ЖК «Тимирязевский». Итогом проверки стало возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе надзорных мероприятий установлено, что неустановленными должностными лицами из числа руководителей ООО «СУ-1» совершено хищение денежных средств 29 участников долевого строительства жилого дома № 2 ЖК «Тимирязевский» в сумме не менее 8,8 млн. рублей,пишет пресс-служба прокуратуры.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры Дзержинского района.
Напомним, ранее ООО «СУ-1» проиграло суд мэрии города, которая требовала у строительной компании возврата 10-миллионного долга за аренду земли.
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