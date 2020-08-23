Десятки екатеринбуржцев вышли на несогласованный митинг в центре города

Несмотря на предупреждения прокуратуры, митингующие собрались у Дворца молодежи. Протестующие своей акцией выразили несогласие с проектом реконструкции парка XXII съезда коммунистической партии. Первоначально планировалась несколько сотен участников, но фактически на улицы вышли только три десятка человек. Участники вновь пытались обратить внимание властей на то, что, по их мнению, реконструкция парка пагубно влияет на озеленение данной территории, а работы по благоустройству подрядчики ведут с нарушениями.