Десятки екатеринбуржцев вышли на несогласованный митинг в центре города

Несмотря на предупреждения прокуратуры, митингующие собрались у Дворца молодежи. Протестующие своей акцией выразили несогласие с проектом реконструкции парка XXII съезда коммунистической партии. Первоначально планировалась несколько сотен участников, но фактически на улицы вышли только три десятка человек. Участники вновь пытались обратить внимание властей на то, что, по их мнению, реконструкция парка пагубно влияет на озеленение данной территории, а работы по благоустройству подрядчики ведут с нарушениями.
В протесте собирался участвовать депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков, но на акции так и не появился.
Не хочу, чтобы против меня возбудили уголовное дело. У меня уже есть один штраф, сообщил изданию Андрей Пирожков.
Акция протеста продолжительностью около часа обошлась без задержаний.
Недавно в Екатеринбурге у здания Театра Драмы прошла акция протеста в поддержку жителей Хабаровска.