На трассе под Екатеринбургом иномарка переехала лежащего на дороге мужчину

На трассе под Екатеринбургом иномарка переехала лежащего на дороге мужчину

Сегодня, 10:40ПроисшествияPhoto: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Под Екатеринбургом водитель «Фольксваген Поло» допустил наезд на пешехода, водитель утверждает, что пострадавший лежал на проезжей части, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло ночью возле Кольцовского тракта, в Слободском переулке. 45-летний водитель Яндекс.Такси с 20-летним стажем утверждает, что пешеход находился на проезжей части, в лежачем положении. Встречный автомобиль ослепил водителя «Поло» фарами, в результате чего не удалось избежать наезда на мужчину. Пешеход был одет в темную одежду без светоотражающих элементов.

На месте происшествия сотрудникам ГИБДД не удалось установить личность погибшего мужчины.

Недавно в Нижнем Тагиле перебегавшую дорогу женщину сбила машина. Пострадавшая получила травму ноги.

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