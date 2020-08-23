На Урале в двух городах медведи вышли к людям

На Урале в двух городах медведи вышли к людям

Сегодня, 14:13ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за минувшие сутки сразу в двух городах заметили крупных медведей.

О первом медведе предупредили жителей Серова в городском управлении гражданской защиты.

В сообщении на портале «Серов 112» сказано, что 21 августа около 22.00 медведь медведь был замечен в районе аквапарка «Пляж» на улице Победы. Район патрулируют сотрудники полиции. Граждан призвали соблюдать осторожность.

Второго животного заметил житель Березовского Сергей Стуков. Об этом он сообщил в соцсетях.

За Старопышминском в фотоловушку попал большой мишка. Не помню, чтобы медведь подбирался так близко к Берёзовскому, написал горожанин.

Напомним, ранее при встрече с медведем пострадал житель Нижнего Тагила. Он отправился за грибами и наткнулся на животное.

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