На Урале в двух городах медведи вышли к людям

В Свердловской области за минувшие сутки сразу в двух городах заметили крупных медведей.

О первом медведе предупредили жителей Серова в городском управлении гражданской защиты. В сообщении на портале «Серов 112» сказано, что 21 августа около 22.00 медведь медведь был замечен в районе аквапарка «Пляж» на улице Победы. Район патрулируют сотрудники полиции. Граждан призвали соблюдать осторожность. Второго животного заметил житель Березовского Сергей Стуков. Об этом он сообщил в соцсетях. За Старопышминском в фотоловушку попал большой мишка. Не помню, чтобы медведь подбирался так близко к Берёзовскому, написал горожанин. Напомним, ранее при встрече с медведем пострадал житель Нижнего Тагила. Он отправился за грибами и наткнулся на животное. Спасался от медведя: под Нижним Тагилом нашли пропавшего 21-летнего грибника

