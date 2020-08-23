В Нижнем Тагиле на Тагилстрое Mersedes влетел в столб электроопоры

В Нижнем Тагиле на Тагилстрое Mersedes влетел в столб электроопоры

Сегодня, 14:56ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД
В Нижнем Тагиле на Тагилстрое мерседес врезался в столб, сообщают подписчики группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Как рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД, ДТП произошло 22 августа в районе 23:30 возле дома № 34 на улице Попова. Автомобиль марки Mercedes-Benz совершил наезд на столб электроопоры.

За рулем автомобиля находился мужчина 1970 года рождения. Стаж вождения мужчины составляет 12 лет. На момент ДТП в салоне автомобиля кроме водителя никто не находился,рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

В результате произошедшего ДТП никто не пострадал.

Недавно пенсионерка получила перелом, во время езды на велосипеде её сбил автомобиль.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
дтпТагилстройстолбНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы