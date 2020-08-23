В Нижнем Тагиле на Тагилстрое Mersedes влетел в столб электроопоры

Как рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД, ДТП произошло 22 августа в районе 23:30 возле дома № 34 на улице Попова. Автомобиль марки Mercedes-Benz совершил наезд на столб электроопоры.
За рулем автомобиля находился мужчина 1970 года рождения. Стаж вождения мужчины составляет 12 лет. На момент ДТП в салоне автомобиля кроме водителя никто не находился,рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
В результате произошедшего ДТП никто не пострадал.
Недавно пенсионерка получила перелом, во время езды на велосипеде её сбил автомобиль.