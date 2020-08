Ночью 23 августа на Вагонке в районе улицы Парковая сгорели две иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в 02.36. На площади четыре квадратных метра были повреждены моторный отсек, а также кузова и салоны двух автомобилей «Datsun on-DO» и «Chevrolet Tacuma». На место происшествия прибыли две единицы техники, а также восемь человек личного состава. Пожар был ликвидирован в течение двух минут. Напомним, ранее в Нижнем Тагиле из-за пожара в квартире многодетной матери были ликвидированы восемь жильцов.

