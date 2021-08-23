15 лет грозит тагильчанину за убийство знакомого «розочкой» от бутылки

В убийстве своего знакомого обвиняется тагильчанин

15 лет тюрьмы грозит мужчине, которого подозревают в убийстве знакомого в центре Нижнего Тагила. Он разбил стеклянную бутылку и воткнул осколок в шею погибшему.

Вечером 20 августа 2021 года во дворе дома на улице Первомайская между обвиняемым и его знакомым возник конфликт. Злоумышленник разбил стеклянную бутылку и воткнул ее в шею оппоненту. Пострадавший попытался спастись и побежал к себе в квартиру, но скончался от потери крови. Обвиняемый сам вызвал скорую помощь и был задержан. Так как он уже был ранее судим, его заключили под стражу на два месяца. Тагильчанину предъявлено обвинение по статье за убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по Свердловской области. Подозреваемым оказался местный ранее трижды судимый гражданин, более известный в определенных кругах по кличке «Чупа», рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Он отметил, что обвиняемый провел в тюрьме более 10 лет, последний раз он освободился летом 2020 года. Напомним, 37-летний тагильчанин, который избил до смерти годовалого сына за отказ есть из бутылочки, получил 9 лет колонии строгого режима. Он пытался скрыться после совершения преступления, но был задержан. Избивший до смерти годовалого сына тагильчанин приговорен к 9 годам

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