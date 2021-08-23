Похитивший кулон и сережки у пенсионерки грабитель разыскивается в Нижнем Тагиле

22 августа пожилая женщина возвращалась домой около 17.00. Следом за ней в подъезд зашел незнакомый мужчина, дернул за цепочку на шее и убежал. Цепочку ему похитить не удалось, она порвалась и осталась на шее пострадавшей. Мужчина успел схватить кулон и сережки, которые на ней висели.