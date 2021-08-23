Похитивший кулон и сережки у пенсионерки грабитель разыскивается в Нижнем Тагиле

22 августа пожилая женщина возвращалась домой около 17.00. Следом за ней в подъезд зашел незнакомый мужчина, дернул за цепочку на шее и убежал. Цепочку ему похитить не удалось, она порвалась и осталась на шее пострадавшей. Мужчина успел схватить кулон и сережки, которые на ней висели.
Пенсионерка написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дано за грабеж (ч.1 ст. 161 УК РФ). Подозреваемый попал на записи камер видеонаблюдения. Ему около 40-45 лет, худощавый, темные короткие волосы, рост 180-185 сантиметров. На руке у него были часы, солнцезащитные очки. В момент совершения преступления был одет в клетчатую рубашку и джинсы, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
Всех, кто опознает подозреваемого, просят позвонить в дежурную часть по телефону (3435) 47-71-02 или 02.
Напомним, полиция разыскивает мужчину, который 18 августа украл портативную колонку из магазина DNS на проспекте Ленина.