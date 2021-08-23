После возгорания трамвая в Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку

После возгорания трамвая в Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку
После возгорания трамвая в Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку
Сегодня, 12:57ПроисшествияФото: пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
По факту возгорания трамвая на Вагонке в Нижнем Тагиле проверку инициировала прокуратура. Предварительно, причиной пожара стало замыкание электрооборудования колесной пары.

Трамвай, ехавший по маршруту № 10, полностью выгорел. Прокуратура выяснит, проходило ли транспортное средство предрейсовый осмотр, а вагоновожатый — медицинский. Также будет проверено, своевременно ли трамвай ремонтировался, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Все пассажиры были своевременно эвакуированы, по информации отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

Фото:пресс-служба ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО

Напомним, трамвай загорелся на ходу в Нижнем Тагиле в 9 утра 23 августа. Вагон ехал от остановки «Площадь Славы» к «Поликлинике». В результате пожара никто не пострадал.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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