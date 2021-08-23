После возгорания трамвая в Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку

Трамвай, ехавший по маршруту № 10, полностью выгорел. Прокуратура выяснит, проходило ли транспортное средство предрейсовый осмотр, а вагоновожатый — медицинский. Также будет проверено, своевременно ли трамвай ремонтировался, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Все пассажиры были своевременно эвакуированы, по информации отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.
Напомним, трамвай загорелся на ходу в Нижнем Тагиле в 9 утра 23 августа. Вагон ехал от остановки «Площадь Славы» к «Поликлинике». В результате пожара никто не пострадал.