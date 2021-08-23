Создававший олимпийских звезд тренер Владимир Попов скончался в Екатеринбурге

На 85-м году жизни в Екатеринбурге скончался тренер СССР и РСФСР по легкой атлетике Владимир Попов. Прощание с ним состоится 24 августа в 14.00 на Широкореченском кладбище.

Жены и детей у Владимира Попова не было. Присматривал за ним бывший легкоатлет Цыганов. Недавно он заболел коронавирусом и скончался. После этого тренер также был госпитализирован и умер, пишет Е1 со ссылкой на члена Общественного совета при свердловском министерстве спорта Вадим Карманов. Владимир Попов тренировал легкоатлетов. Среди его воспитанников есть Олимпийские чемпионы, такие как Людмила Жаркова, Андрей Прокофьев, а также финалистка чемпионата мира среди юниоров Лариса Долматова. После того, как спортсмены выступили на Олимпийских играх в Москве, Попову было присвоено звание «Заслуженный тренер СССР». Тренерскую карьеру Попов завершил в 2003 году. Он вышел на пенсию в 73 года.

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