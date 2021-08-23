Тагильские сыщики разыскали злоумышленника по делу о карточке с «детскими» деньгами

Тагильские сыщики разыскали злоумышленника по делу о карточке с «детскими» деньгами
Тагильские сыщики разыскали злоумышленника по делу о карточке с «детскими» деньгами
Сегодня, 11:33ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Злоумышленника, похитившего банковскую карту с детским пособием в центре Нижнего Тагила, поймали спустя две недели. Им оказался неоднократно судимый рецидивист.

Инцидент произошёл ещё 10 августа. По словам потерпевшей, она дала свою банковскую карту мужу, чтобы он купил в аптеке лекарства для их 8-месячного ребёнка. Спустя некоторое время на телефон хозяйки карточки стали приходить оповещения о транзакциях в нескольких торговых точках: от продуктовых магазинов до алкомаркета. Придя домой супруг пострадавшей не обнаружил пластиковый платежный документ –по всей видимости, карта потерялась, пока тагильчанин шёл домой.

Женщина в тот же день написала заявление в полицию и заблокировала карту в банке.

Злоумышленника удалось вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения на торговой площади – потратив изрядную сумму (чуть больше пяти тысяч рублей), подозреваемый разгуливал по улице с полным пакетом и напитком в руках.

Фото:Скриншот с записи камер видеонаблюдения

В ходе оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции 18 установлен и задержан подозреваемый, 43-летний житель Тагилстроевского района, ранее неоднократно судимый, в последний раз в 2008 году за хранение наркотиков. Возбуждено и расследуется уголовное дело по по ч. 3 ст. 158 УК РФ, рассказали редакции в МВД.

Ранее на пресс-конференции руководитель МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров рассказал журналистам о том, как система «Безопасный город» помогает тагильским полицейским оперативно раскрывать преступления имущественного характера.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
МВДпособиеграбежграбительзлоумышленник
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы