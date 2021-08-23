Тагильские сыщики разыскали злоумышленника по делу о карточке с «детскими» деньгами

Инцидент произошёл ещё 10 августа. По словам потерпевшей, она дала свою банковскую карту мужу, чтобы он купил в аптеке лекарства для их 8-месячного ребёнка. Спустя некоторое время на телефон хозяйки карточки стали приходить оповещения о транзакциях в нескольких торговых точках: от продуктовых магазинов до алкомаркета. Придя домой супруг пострадавшей не обнаружил пластиковый платежный документ –по всей видимости, карта потерялась, пока тагильчанин шёл домой.