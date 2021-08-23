Тагильские сыщики разыскали злоумышленника по делу о карточке с «детскими» деньгами

Инцидент произошёл ещё 10 августа. По словам потерпевшей, она дала свою банковскую карту мужу, чтобы он купил в аптеке лекарства для их 8-месячного ребёнка. Спустя некоторое время на телефон хозяйки карточки стали приходить оповещения о транзакциях в нескольких торговых точках: от продуктовых магазинов до алкомаркета. Придя домой супруг пострадавшей не обнаружил пластиковый платежный документ –по всей видимости, карта потерялась, пока тагильчанин шёл домой.
Женщина в тот же день написала заявление в полицию и заблокировала карту в банке.
Злоумышленника удалось вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения на торговой площади – потратив изрядную сумму (чуть больше пяти тысяч рублей), подозреваемый разгуливал по улице с полным пакетом и напитком в руках.
В ходе оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции 18 установлен и задержан подозреваемый, 43-летний житель Тагилстроевского района, ранее неоднократно судимый, в последний раз в 2008 году за хранение наркотиков. Возбуждено и расследуется уголовное дело по по ч. 3 ст. 158 УК РФ, рассказали редакции в МВД.
Ранее на пресс-конференции руководитель МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров рассказал журналистам о том, как система «Безопасный город» помогает тагильским полицейским оперативно раскрывать преступления имущественного характера.