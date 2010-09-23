Смог с запахом гари в Нижнем Тагиле рассеется в ближайшие дни

Между тем, неблагоприятные метеоусловия, способствующие пожарам, пока сохранятся на Среднем Урале. Как сообщила АПИ главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко, задымлению способствует затишье, связанное с присутствием антициклона.