Смог с запахом гари в Нижнем Тагиле рассеется в ближайшие дни
23 сентября 2010, 16:08ПроисшествияОльга
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Смог с запахом гари в Нижнем Тагиле рассеется в ближайшие дни. Горящий на Голом Камне торфяник пожарные проливают уже три дня. Как рассказал корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олег Полевщиков, сегодня или завтра торфяник планируют потушить, и смог над городом рассеется.
Между тем, неблагоприятные метеоусловия, способствующие пожарам, пока сохранятся на Среднем Урале. Как сообщила АПИ главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко, задымлению способствует затишье, связанное с присутствием антициклона.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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