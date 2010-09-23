В пригороде Нижнего Тагила горит торфяное поле

В результате торфяных пожаров дымовая завеса опустилась и наЕкатеринбург. Всего на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 12природных пожаров на общей площади 92,3 га. Общая группировка сил исредств, задействованных на тушении пожаров составляет 548 человек, 108ед.техники (МЧС, лесничества, общественные формирования). Произведенаопашка всех очагов пожаров. Угрозы населенным пунктам нет, сообщаетпресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Специалисты МЧС советуют горожанам, особеннобеременным женщинам, детям и людям с ослабленным здоровьем, повозможности не покидать свои дома, реже бывать на улице, окна и форточкидержать закрытыми. В жилых и рабочих помещениях не будет лишнимзадействовать устройства для увлажнения воздуха.