В пригороде Нижнего Тагила горит торфяное поле
23 сентября Нижний Тагил снова окутан дымом. В районе Голого камня тлеет торфяное поле. На месте работают две машины пожарной службы. Угрозы распространения пожара нет, пожарная служба держит ситуацию под контролем, сообщила TagilCity.ru старший инспектор госпожнадзора Нижнего Тагила Марина Камынина.
В результате торфяных пожаров дымовая завеса опустилась и наЕкатеринбург. Всего на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 12природных пожаров на общей площади 92,3 га. Общая группировка сил исредств, задействованных на тушении пожаров составляет 548 человек, 108ед.техники (МЧС, лесничества, общественные формирования). Произведенаопашка всех очагов пожаров. Угрозы населенным пунктам нет, сообщаетпресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Специалисты МЧС советуют горожанам, особеннобеременным женщинам, детям и людям с ослабленным здоровьем, повозможности не покидать свои дома, реже бывать на улице, окна и форточкидержать закрытыми. В жилых и рабочих помещениях не будет лишнимзадействовать устройства для увлажнения воздуха.
Также следует снизить физические нагрузки и употреблять как можнобольше жидкости. Помимо этого, организму в борьбе с «задымлением»существенную помощь может оказать употребление в пищу продуктов,содержащих вещества-антиоксиданты, - зеленых овощей, зелени, смородины,морской рыбы и оливкового масла.