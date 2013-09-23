Авария на проспекте Дзержинского: в воскресенье в Нижнем Тагиле мотоциклист столкнулся с легковушкой (ФОТО)
23 сентября 2013, 14:00ПроисшествияЕвгения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Авария произошла вечером 22 сентября рядом с перекрестком Дзержинского и Энтузиастов в районе 17 часов.
ДТП случилось прямо на пешеходном переходе. Причиной могла стать высокая скорость — тагильчане последнее время с радостью гоняют по каждой новой ровной дороге, и череда ДТП, в том числе смертельных, тому доказательство.
О высокой скорости движения мотоцикла свидетельствует и расстояние между ним и автомобилем — мотоцикл лежал на дороге в нескольких десятках метров от места столкновения и вся дорога была усеяна обломками.
К счастью, водитель мотоцикла серьезно не пострадал — очевидцы запечатлели его самостоятельно передвигающимся.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото с сайта tagil.bezyam.ru.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей