Авария на проспекте Дзержинского: в воскресенье в Нижнем Тагиле мотоциклист столкнулся с легковушкой (ФОТО)

ДТП случилось прямо на пешеходном переходе. Причиной могла стать высокая скорость — тагильчане последнее время с радостью гоняют по каждой новой ровной дороге, и череда ДТП, в том числе смертельных, тому доказательство.

О высокой скорости движения мотоцикла свидетельствует и расстояние между ним и автомобилем — мотоцикл лежал на дороге в нескольких десятках метров от места столкновения и вся дорога была усеяна обломками.

К счастью, водитель мотоцикла серьезно не пострадал — очевидцы запечатлели его самостоятельно передвигающимся.