Очередная авария под Нижним Тагилом недалеко от Монзино (ФОТО)

Антонина, которая сделала фотографии, рассказала, что проезжала мимо в районе 18-19 часов вчера вечером, в тот момент, когда спецслужбы доставали автомобиль из кювета.

По сообщению одного из пользователей, стало ясно, что столкнулось три автомобиля: женщина за рулем Toyota Corolla врезалась в Toyota Land Cruiser, после чего отлетела в Nissan X-Trail.

Пользователи также предполагают, что женщина не справилась с управлением, после чего и произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фотографии из группы «ТТ»