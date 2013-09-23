Очередная авария под Нижним Тагилом недалеко от Монзино (ФОТО)
23 сентября 2013, 18:20Происшествия
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Сегодня из сообщества «Типичный Тагильчанин» стало известно о еще одной аварии, произошедшей на перекрестке у садов Монзино. Напомним, не так давно там столкнулось 5 автомобилей, а водители и пассажиры получили в дорожно-транспортном происшествии серьезные травмы.
Антонина, которая сделала фотографии, рассказала, что проезжала мимо в районе 18-19 часов вчера вечером, в тот момент, когда спецслужбы доставали автомобиль из кювета.
По сообщению одного из пользователей, стало ясно, что столкнулось три автомобиля: женщина за рулем Toyota Corolla врезалась в Toyota Land Cruiser, после чего отлетела в Nissan X-Trail.
Пользователи также предполагают, что женщина не справилась с управлением, после чего и произошло дорожно-транспортное происшествие.
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Фотографии из группы «ТТ»
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