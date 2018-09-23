Баня сгорела ночью в коллективном саду в Нижнем Тагиле

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Ночью 23 сентября около 01:30 в одном из коллективных садов Нижнего Тагила загорелась баня.
Сюжеты: Нижний Тагил
На площади 12 кв. м сгорели перекрытия и крыша бани. В тушении пожара приняли участие шесть человек личного состава и две единицы техники.
В течение 20 минут пожарным удалось полностью потушить возгорание, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
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