«Будто обстреляли машину»: инцидент у Лисьей горы произошёл в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:04Происшествия
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Вечером 22 сентября в Нижнем Тагиле у Лисьей горы неизвестные обстреляли автомобиль.
Сюжеты: Нижний Тагил
Около 18:30 на месте работали сотрудники дорожной полиции в составе нескольких экипажей и скорая помощь.
Сегодня сказали, что там была красная машина, ее обстреляли из автомата Калашникова. Она взяла вправо и врезалась в еще одно авто, рассказал редакции TagilCity.ru житель Нижнего Тагила Леонид.
Он отметил, что к 20:00 автомобили, ставшие участниками инцидента, увозили на эвакуаторах.
Официальная информация от ММУ МВД «Нижнетагильское» будет дана позже.
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