«Будто обстреляли машину»: инцидент у Лисьей горы произошёл в Нижнем Тагиле

Около 18:30 на месте работали сотрудники дорожной полиции в составе нескольких экипажей и скорая помощь.

Сегодня сказали, что там была красная машина, ее обстреляли из автомата Калашникова. Она взяла вправо и врезалась в еще одно авто, рассказал редакции TagilCity.ru житель Нижнего Тагила Леонид.

Он отметил, что к 20:00 автомобили, ставшие участниками инцидента, увозили на эвакуаторах.