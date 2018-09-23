Изнасиловали и сожгли: тело 17-летней девушки обнаружено в Сосьве

В ночь на 22 сентября на пустыре в посёлке Сосьва было обнаружено обгоревшее тело 17-летней местной жительницы. Об этом сообщили подписчики одного из новостных пабликов социальной сети «ВКонтакте».

По предварительной информации, девушку вначале изнасиловали, затем ещё живой облили бензином и подожгли. Как сообщает «ПроСосьву.ru» по подозрению в совершении преступления был задержан знакомый погибшей. По данным подписчиков, у злоумышленника мог быть сообщник, который находится на свободе.