Изнасиловали и сожгли: тело 17-летней девушки обнаружено в Сосьве

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Согласно сообщениям пользователей социальных сетей, в посёлке Сосьва было обнаружено обгоревшее тело 17-летней девушки. По предварительной информации, жертву изнасиловали, а потом облили бензином и подожгли.
В ночь на 22 сентября на пустыре в посёлке Сосьва было обнаружено обгоревшее тело 17-летней местной жительницы. Об этом сообщили подписчики одного из новостных пабликов социальной сети «ВКонтакте».
По предварительной информации, девушку вначале изнасиловали, затем ещё живой облили бензином и подожгли. Как сообщает «ПроСосьву.ru» по подозрению в совершении преступления был задержан знакомый погибшей. По данным подписчиков, у злоумышленника мог быть сообщник, который находится на свободе.
Официальные комментарии о случившемся от полиции и Серовского межрайонного Следственного отдела отсутствуют.
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