На заводе «Уралхиммаш» в Екатеринбурге оторвало ногу рабочему
Сегодня, 17:50ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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21 сентября на заводе «Уралхиммаш» в Екатеринбурге в цехе термической обработки металлов одному из рабочих оторвало ногу, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали в пресс-службе предприятия, мужчина оказался в зоне работы мостовых кранов при кантовке оборудования. Ногу зажало между двумя листами металла.
Теперь работнику понадобится протезирование. Представители «Уралхиммаша» отметили, что кроме всех выплат пострадавшему, которые положены законом, предприятие оплатит необходимое реабилитационное лечение и протез.
По факту случившегося завод проводит внутреннюю проверку.
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