В Екатеринбурге пропал журналист Александр Поздеев

Жена журналиста рассказала, что она списывалась с супругом около 13:30, к 15:00 он должен был приехать на работу, чего он не сделал. Телефоны Александра отключены, о его местонахождении ничего не известно. Машина, на которой придвигался журналист, не попадал в ДТП. Об этом сообщили в отделе ГИБДД.