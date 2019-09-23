В Екатеринбурге пропал журналист Александр Поздеев
Сегодня, 20:15ПроисшествияФото: Александр Поздеев / facebook.com
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В Екатеринбурге пропал журналист Ура.ру Александр Поздеев. Мужчина не выходит на связь родными.
Сюжеты: Екатеринбург
Жена журналиста рассказала, что она списывалась с супругом около 13:30, к 15:00 он должен был приехать на работу, чего он не сделал. Телефоны Александра отключены, о его местонахождении ничего не известно. Машина, на которой придвигался журналист, не попадал в ДТП. Об этом сообщили в отделе ГИБДД.
Ищем его сейчас. Он нас дома ждал, это видно, потому что там везде красивые милые записочки оставлены, пояснила жена Александра Поздеева.
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