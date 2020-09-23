Избивший подростка охранник торгового центра пойдет под суд в Екатеринбурге

Избивший подростка охранник торгового центра пойдет под суд в Екатеринбурге

Сегодня, 16:08ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В суд направлено уголовное дело по факту избиения на стоянке 17-летнего юноши охранником, пишет E1.

51-летнего мужчину обвиняют в причинении легкого вреда здоровью. Ему грозит наказание в виде обязательных работ, сроком до 480 часов, либо исправительные работы до года. Также может быть назначен штраф или арест.

Напомним, между охранником и парнем произошел конфликт на паркове дома на улице Белинского. Мужчина нанес удар по лицу молодого человека. На места происшествия вызвали сотрудников полиции. Подростку потребовалась медицинская помощь. Со слов друга, у пострадавшего диагностировали перелом костей черепа.

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