«Вцепился как крокодил». В Нижнем Тагиле хаски загрыз собаку на глазах у детей

19 сентября в Нижнем Тагиле на площадке для выгула собак парка «Народный» хаски загрызла маленькую собаку породы джек-рассел-терьер. Происходящие видели маленькие дети. Об этом рассказала Tagilacity.ru одна из очевидиц Надежда.

Вечером 19 сентября, между 18.00 и 19.00, на площадке гуляли несколько собак. Джек-рассел-терьер Кубик привлекал своё внимание необычными навыками и послушностью. Он не боялся больших собак и был дружелюбен. Когда я пришла хаски без намодника с хозяйкой уже был там. В какой-то момент все отвернулись и услышали визг возле березок. Кобель вцепился в собачку как крокодил и мотал головой из стороны в сторону. Мы бросились разнимать, тащили за хвост, говорит девушка. После того, как удалось вытащить из пасти пострадавшую собаку, её увезли в ветеринарную лечебницу, но спасти её не удалось. Хозяйка вернулась с мертвым псом на руках, чтобы узнать у хозяйки агрессивного кобеля, что она планирует делать дальше. По словам Надежды, разговор проходил в агрессивной манере и состоялось небольшая потасовка с пинками и толчками. Этот хаски всегда кидается на собак. Мою не трогает, потому что иногда они спариваются. А хозяйка всегда оправдывает его поведение тем, что он просто кобель и защищает свою территорию. На площадке присутствовали дети. Маленькая девочка заплакала и спряталась за лавочку, а мы её успокаивали, говорит Надежда. Владелица кобеля отказалась от оказания какой-либо помощи и не шла на контакт. Свой номер телефона она оставила только потому, что один из псов порвал ей одежду, и она хотела взыскать материальный ущерб. На данный момент разыскиваются очевидцы происшествия. Молодую пару, которые выгуливали собаку, предположительно бернского зенненхунда. А также молодого человека с эрдельтерьером. Напомним, летом в Нижнем Тагиле на четырехлетнего мальчика напала стая собак. Матери удалось отогнать животных. Она заявляет, что ребенок получил травмы и напуган. По факту происшествия началась прокурорская проверка. В Нижнем Тагиле за четыре месяца было отловлено более 500 бродячих собак

