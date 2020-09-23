«Вцепился как крокодил». В Нижнем Тагиле хаски загрыз собаку на глазах у детей

Этот хаски всегда кидается на собак. Мою не трогает, потому что иногда они спариваются. А хозяйка всегда оправдывает его поведение тем, что он просто кобель и защищает свою территорию. На площадке присутствовали дети. Маленькая девочка заплакала и спряталась за лавочку, а мы её успокаивали, говорит Надежда.