«Вцепился как крокодил». В Нижнем Тагиле хаски загрыз собаку на глазах у детей

«Вцепился как крокодил». В Нижнем Тагиле хаски загрыз собаку на глазах у детей

Сегодня, 13:34ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
19 сентября в Нижнем Тагиле на площадке для выгула собак парка «Народный» хаски загрызла маленькую собаку породы джек-рассел-терьер. Происходящие видели маленькие дети. Об этом рассказала Tagilacity.ru одна из очевидиц Надежда.

Вечером 19 сентября, между 18.00 и 19.00, на площадке гуляли несколько собак. Джек-рассел-терьер Кубик привлекал своё внимание необычными навыками и послушностью. Он не боялся больших собак и был дружелюбен.

Когда я пришла хаски без намодника с хозяйкой уже был там. В какой-то момент все отвернулись и услышали визг возле березок. Кобель вцепился в собачку как крокодил и мотал головой из стороны в сторону. Мы бросились разнимать, тащили за хвост, говорит девушка.

После того, как удалось вытащить из пасти пострадавшую собаку, её увезли в ветеринарную лечебницу, но спасти её не удалось. Хозяйка вернулась с мертвым псом на руках, чтобы узнать у хозяйки агрессивного кобеля, что она планирует делать дальше. По словам Надежды, разговор проходил в агрессивной манере и состоялось небольшая потасовка с пинками и толчками.

Этот хаски всегда кидается на собак. Мою не трогает, потому что иногда они спариваются. А хозяйка всегда оправдывает его поведение тем, что он просто кобель и защищает свою территорию. На площадке присутствовали дети. Маленькая девочка заплакала и спряталась за лавочку, а мы её успокаивали, говорит Надежда.

Владелица кобеля отказалась от оказания какой-либо помощи и не шла на контакт. Свой номер телефона она оставила только потому, что один из псов порвал ей одежду, и она хотела взыскать материальный ущерб.

На данный момент разыскиваются очевидцы происшествия. Молодую пару, которые выгуливали собаку, предположительно бернского зенненхунда. А также молодого человека с эрдельтерьером.

Напомним, летом в Нижнем Тагиле на четырехлетнего мальчика напала стая собак. Матери удалось отогнать животных. Она заявляет, что ребенок получил травмы и напуган. По факту происшествия началась прокурорская проверка.

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