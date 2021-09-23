Руководитель СКР по Пермскому краю покончил с собой после стрельбы в университете

После того, как 20 сентября в Пермском университете 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров устроил стрельбу, с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев.

Об этом редакции TagilCity.ru сообщили сразу несколько источников в правоохранительных органах. Во время ЧП погибли 6 человек. Наши данные гласят, что на силовика сильно повлияли последние события в регионе. Также его карьере, предположительно, могла угрожать комплексная проверка в управлении и приезд председателя СК Александра Бастрыкина. Тело полковника было найдено в коттедже. Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в кампусе Пермского университета. Он смертельно ранил 6-х человек, еще 43 получили ранения различной степени тяжести. Перед совершением преступления молодой человек выложил пост в социальную сеть, где полностью описал свои действия, предшествующие массовому расстрелу людей. Стрельба в Пермском университете: как это было 2 Фото Стрелок расстрелял 6 человек в кампусе Пермского университета 20 сентября 2021 года. Студенты только приступили к занятиям, когда раздались выстрелы

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter