Тагильчанин на «Мерседесе» сбил 50-летнюю женщину-пешехода на Красногвардейской

Женщина попала под колеса автомобиля злостного нарушителя на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. С начала 2021 года водитель 3 десятка раз привлекался за нарушения ПДД.

Вечером 22 сентября 2021 года водитель «Мерседеса» сбил женщину на пешеходном переходе на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-группа МУ МВД РФ «Нижнетагильское». В результате ДТП 50-летняя пострадавшая получила многочисленные травмы и была госпитализирована в больницу. 28-летний водитель автомобиля «Мерседес» признался инспекторам ГИБДД, что подъезжая к регулируемому пешеходному переходу, он не притормозил, в результате чего и совершил наезд на пешехода. Мужчина только с начала текущего года 30 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Напомним, 21 сентября 2021 года водитель иномарки сбил 11-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. Девочка доставлена в больницу с травмой спины. Водитель иномарки сбил 11-летнюю школьницу на Руднике в Нижнем Тагиле

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