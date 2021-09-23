Тагильчанин на «Мерседесе» сбил 50-летнюю женщину-пешехода на Красногвардейской

Тагильчанин на «Мерседесе» сбил 50-летнюю женщину-пешехода на Красногвардейской
Тагильчанин на «Мерседесе» сбил 50-летнюю женщину-пешехода на Красногвардейской
Сегодня, 15:02ПроисшествияФото: 1МI
Женщина попала под колеса автомобиля злостного нарушителя на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. С начала 2021 года водитель 3 десятка раз привлекался за нарушения ПДД.

Вечером 22 сентября 2021 года водитель «Мерседеса» сбил женщину на пешеходном переходе на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-группа МУ МВД РФ «Нижнетагильское».

В результате ДТП 50-летняя пострадавшая получила многочисленные травмы и была госпитализирована в больницу. 28-летний водитель автомобиля «Мерседес» признался инспекторам ГИБДД, что подъезжая к регулируемому пешеходному переходу, он не притормозил, в результате чего и совершил наезд на пешехода.

Мужчина только с начала текущего года 30 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, 21 сентября 2021 года водитель иномарки сбил 11-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. Девочка доставлена в больницу с травмой спины.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
дтптравмыпострадавшаягоспитализацияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы