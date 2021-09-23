У задержанных сторонников террористов в Екатеринбурге найдено 3 килограмма взрывчатки

При задержании в Екатеринбурге у подозреваемых изъяли религиозно-экстремистскую литературу и 3 килограмма взрывчатки, сообщает региональное УФСБ России.
В ходе проведенных 3-х спецопераций ФСБ в Екатеринбурге и Свердловской области были задержаны 15 сторонников террористического движения Талибан*, все они заключены под стражу. 10 граждан стран Средней Азии будут депортированы из России с запретом на въезд в страну.
Трое из задержанных планировали проведение террористических актов на территории Среднего Урала с использованием взрывчатки, холодного и огнестрельного оружия. Силовики изъяли у злоумышленников 3 килограмма аммиачно-селитренного вещества.
Напомним, 22 сентября 2021 года сотрудники ФСБ задержали 5-х «адептов Талибан*», которые готовили теракты в Екатеринбурге. Задержанные уже успели заложить взрывчатые вещества в зданиях уральской столицы.
* запрещенная в России террористическая организация.