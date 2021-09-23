Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего в котловане в Екатеринбурге

Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в котловане на стройке в Екатеринбурге. Мужчина оказался погребен под 7-метровым слоем земли после обрушения.

22 сентября 2021 года при обрушении подпорной стены котлована на улице имени Шолохова в Екатеринбурге погиб рабочий, сообщает старший помощник главы СК СКР по Свердловской области Александр Шульга. Еще одни пострадавший, предположительно, родственник погибшего, был доставлен в больницу Екатеринбурга. Оба рабочих оказались уроженцами Узбекистана. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при строительстве, назначены экспертизы. Фото: следственный комитет по Свердловской области Эвакуация рабочего из-под завала осложнялась тем, что котлован быстро заполнялся водой из поврежденной трубы: предположительно, в нее рабочие пытались сделать врезку, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, 4 сентября 2021 года мотор-редуктор упал на голову женщине на одном из предприятий Березовского. Пострадавшая госпитализирована, следователи разбираются в причинах происшествия. Мотор рухнул с высоты на голову кладовщика на предприятии в Березовском

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