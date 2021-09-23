Уроженцы Средней Азии задержаны за подстрекательство к терроризму в Екатеринбурге

22 сентября 2021 года группа уроженцев Средней Азии была задержана в Екатеринбурге за подстрекательство мигрантов к терроризму, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Силовики задержали предполагаемых участников подполья, у них изъята запрещенная литература экстремистского характера. Документы, найденные при обыске на квартирах задержанных, подтверждают их связи с главарями террористических организаций Ближнего Востока.
Задержанные на Урале экстремисты распространяли среди уроженцев Центральной и Средней Азии религиозно-экстремистские идеи, склоняли трудовых мигрантов к осуществлению на территории региона и России террористической деятельности.
Напомним, 15 сентября 2021 года житель Сургута был приговорен в Екатеринбурге к 2-м годам колонии за спонсирование террористов. Мужчина собирал деньги и передавал их в Дагестан, откуда они поступали дальше в Сирию.