В убийстве матери и близнецов в Кировграде сознался ее сожитель

38-летний подозреваемый в убийстве матери с двумя детьми-близнецами в Кировграде доставлен на место преступления для проведения следственных действий. До этого он дал признательные показания следователям.

23 сентября 2021 года подозреваемого в убийстве женщины и двух несовершеннолетних детей доставили для проведения следственных мероприятий на место преступления, сообщил начальник третьего отдела по расследованию особо важных дел СК СКР по Свердловской области Александр Сапегин. 22 сентября 2021 года был установлен и задержан подозреваемый в тройном убийстве 38-летний мужчина, который являлся сожителем потерпевшей. В ходе допроса он признался в содеянном. На месте преступления следователи изъяли предметы и материалы, относящиеся к делу. Устанавливаются причины и мотив преступления. Прокурор Свердловской области Борис Крылов лично координировал действия следователей на месте происшествия, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Руководитель Свердловского УМВД Александр Мешков также координировал работу сотрудников полиции и уголовного розыска на месте, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Оперативники сумели установить подозреваемого мужчину, гражданина Насртдинова 1983 года рождения и задержать его на рабочем месте. Фото: СУ СКР по Свердловской области Задержанный оказался ранее судимым за убийства, грабежи, угон и вымогательство. Как установили сыщики, с жертвой он познакомился около месяца назад. В день убийства, 22 сентября 2021 года, подозреваемый пришел к ней в гости со сладостями для детей и спиртным для себя и потерпевшей. После употребления спиртного между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина убил свою знакомую, а ее детям — 4-летним близнецам, перерезал горло. Чтобы скрыть преступление убийца поджег квартиру и направился за новой порцией алкоголя. После того, как он проспался у себя дома, подозреваемый направился на работу где и был задержан оперативниками. При обыске у него дома правоохранители обнаружили мобильный телефон и золотые украшения убитой. Напомним, тройное убийство матери и двоих детей произошло в Кировграде 22 сентября 2021 года. Расследование дела взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Трупы близнецов и их мамы найдены в пожаре в Кировграде

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