Задержан подозреваемый в убийстве матери и 4-летних близнецов в Кировграде

22 сентября 2021 года правоохранители установили и задержали предполагаемого убийцу матери и двух ее 4-летних детей, сообщает Следственный комитет России.
Задержанный оказался ранее судимым. Следователи проводят комплекс следственных действия, направленных на установление обстоятельств и мотивов преступления. Расследование взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Напомним, 22 сентября 2021 года при разборе пожара в многоквартирном доме в Кировграде Свердловской области были обнаружены тела троих людей: женщины и двух детей. У женщины имелась травма головы, детям перерезали горла. По словам очевидцев, подозреваемого в убийстве жителя Нижнего Тагила задержали на выезде из Кировграда.