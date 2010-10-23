Внимание! Разыскивается девушка!
23 октября 2010, 10:02ПроисшествияОльга
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Пропала девушка Виктория Трунова, 29 лет, среднего роста, худенькая, волосы русые, мелированные, кудрявые, стрижка каре.
Во вторник 12 октября Викторияушла из дома, забрав с собой вседокументы. В среду 13 октября около 22-х часов девушка позвонила брату исообщила ему, что находится в Кольцово, планирует взять такси и ехатьдомой.
Больше никаких сообщений от нее не было, телефон не отвечает.Просим всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, сообщать вмилицию.
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