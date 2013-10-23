В Нижнем Тагиле вчера сбили пешехода. ДТП произошло на Гальянке (ФОТО)

В 15:20 часов 19-летний водитель ВАЗ-21074, следуя по Черноисточинскому шоссе со стороны улицы Дружинина в сторону Октябрьского проспекта, около дома №15 сбил пешехода, который переходил нерегулируемый пешеходный переход.

В результате аварии пешеход – мужчина 1987 года рождения получил ушиб правого коленного сустава и перелом правого локтевого сустава. После оказания медицинской помощи в травмпункте Центральной городской больницы №4 пострадавший был отпущен домой.

Фотография предоставлена отделением пропаганды ГИБДД

В отделении пропаганды ГИБДД сообщают, что в течение октября 2013 года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано 10 наездов на пешеходов, в которых 2 человека погибли и 8 человек травмированы. Каждое второе ДТП произошло из-за нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов.

В связи с участившимися ДТП с участием пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах, 22.10.2013 г. сотрудниками ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» проведены рейдовые профилактические мероприятия по выявлению и пресечению правил проезда пешеходных переходов, а также нарушений ПДД пешеходами. В период с 17.00 до 19.00 выявлено 40 нарушений ПДД, в том числе 22 – невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и 16 – переход проезжей части вне пешеходного перехода.