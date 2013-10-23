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В Тверской области в руках у 13-летней девочки взорвался олимпийский факел (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Тверской области в руках у 13-летней девочки взорвался олимпийский факел (ВИДЕО)

23 октября 2013, 08:49ПроисшествияЕвгения
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