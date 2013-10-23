В Тверской области в руках у 13-летней девочки взорвался олимпийский факел (ВИДЕО)
23 октября 2013, 08:49ПроисшествияЕвгения
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Олимпийский факел взорвался прямо в руках 13-летней девочки, бежавшей свой этап эстафеты в Тверской области.
Момент взрыва оказался запечатлен на видео. Несмотря на то, что она получила ожог, девочка смогла добежать свой этап. По словам врачей, ожог на руке - неглубокий и в ближайшее время заживет без последствий.
Это уже не первый инцидент с олимпийскими факелами в России. Ранее они неоднократно гасли во время этапов эстафеты, прямо перед объективами камер. Однажды огонь пришлось поджигать от зажигалки сотрудника ФСО. Производство факелов обошлось примерно в 200 миллионов рублей.
Таким образом, неприятные инциденты с Олимпийским огнем в России происходят с заядлой регулярностью.
Видео YouTube.com
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