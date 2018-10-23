Двое подозреваемых в убийстве матери и дочери задержаны в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:17ПроисшествияФото: tengrinews.kz
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полицейские Нижнего Тагила задержали двоих подозреваемых в убийстве 36-летней женщины и ее 13-летней дочери.
Сюжеты: Нижний Тагил
Подробности преступления пока не раскрываются. О задержании двух подозреваемых сообщает АН «Между строк» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Напомним, что 21 октября в квартире дома на Ленинградском проспекте обнаружены тела 13-летней девочки и ее матери. Женщина умерла от ножевых ранений, а ребенка задушили. Кроме того, не исключается изнасилование.
По словам соседей, женщина начала пить после смерти мужа. В ее квартире не редко собирались шумные компании. Девочка жила у бабушки, но часто навещала мать.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей