Двое подозреваемых в убийстве матери и дочери задержаны в Нижнем Тагиле

Подробности преступления пока не раскрываются. О задержании двух подозреваемых сообщает АН «Между строк» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, что 21 октября в квартире дома на Ленинградском проспекте обнаружены тела 13-летней девочки и ее матери. Женщина умерла от ножевых ранений, а ребенка задушили. Кроме того, не исключается изнасилование.