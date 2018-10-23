Кассир одного из кафе Екатеринбурга осужден на 8,5 лет за убийство 17-летней подруги
Сегодня, 15:02ПроисшествияФото: «Москва 24»
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19-летний екатеринбуржец, который работал кассиром в одном из кафе города, приговорен к 8,5 годам в колонии строго режима за убийство своей девушки.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что вечером 22 мая пьяный парень пришел к своей подруге в квартиру на улице Чайковского. Там молодые люди поссорились, и он ударил девушку ножом, а после поджог квартиру, чтобы скрыть следы преступления.
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От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте. Молодой человек был задержан сотрудниками полиции и полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
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