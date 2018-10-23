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Кассир одного из кафе Екатеринбурга осужден на 8,5 лет за убийство 17-летней подруги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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980745

Кассир одного из кафе Екатеринбурга осужден на 8,5 лет за убийство 17-летней подруги

Сегодня, 15:02ПроисшествияФото: «Москва 24»
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