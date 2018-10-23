Расчленила и разложила по пакетам: сестра убитого в Алапаевске мужчины задержана

Пакет с отрезанной головой нашли дети, которые играли на улице недалеко от железной дороги. После этого сотрудниками правоохранительных органов были найдены еще несколько пактов с частями тела.

Как пишет «URA.RU», убийство было совершено еще в сентябре. Обвинение в убийстве предъявлено сестре мужчины. По ее словам, произошел бытовой конфликт, в ходе которого она зарезала своего брата. Чтобы скрыть преступление, женщина в собственной теплице расчленила труп, затем разложила останки по пакетам, после чего выкинула их.