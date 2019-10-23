На Урале после пропажи 14-летней школьницы возбуждено дело по статье «Убийство»
Сегодня, 10:40ПроисшествияФото: Поисковый отряд «Прорыв»
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Уголовно дело по статье «Убийство» возбуждено СКР Свердловской области после пропажи в Туринске 14-летней школьницы, сообщает «Комсомольская правда».
В СУ СКР пояснили, что в настоящий момент проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения девочки. В частности, опрос свидетелей, осмотр места происшествия, поисковые мероприятия.
Напомним, Олеся Ежова пропала 21 октября по дороге в школу. Ее рюкзак был обнаружен на берегу реки Тура. Там обрывается след школьницы.
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