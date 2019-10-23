В Екатеринбурге четырехлетний мальчик впал в кому после ДТП
Сегодня, 13:16ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Сегодня утром в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого тяжелые травмы получил четырехлетний мальчик, ребенок впал в кому, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, автомобилистка за рулем Daewoo Matiz, в котором находился ребенок, не уступила дорогу «Газели». В результате столкновения удар пришелся на сторону, где в детском кресле сидел мальчик.
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Ребенок госпитализирован в медучреждение с открытой черепно-мозговой травмой, мать ребенка находится в состоянии шока и не смогла дать пояснения касательно ДТП.
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