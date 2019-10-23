В Нижнем Тагиле гастарбайтер подозревается в изнасиловании девушки в садовом доме

В дежурную часть позвонила женщина и сообщила, что её подруге требуется помощь. Как выяснялось, они отдыхали в компании малознакомого мужчины и распивали спиртные напитки в коллективном саду в районе поселка Ключики. В какой-то момент в компании возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил одну из женщин. Она выбежала из дома, оставив подругу. Спустя некоторое время ей на телефон пришло сообщение с просьбой вызвать полицию.