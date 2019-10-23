Пропавший под Нижним Тагилом ребенок найден при попытке кражи в магазине

Мальчик пропал во время прогулки. С заявлением в полицию обратился его отец. Сразу же были организованы поисковые мероприятия, к которым привлекли волонтёров. Осматривали близлежащую территорию, а также также торговые центры и магазины.

Около полуночи ребёнка задержали охранники магазина на улице Зари, когда он попытался украсть продукты. Сам мальчик объяснил свой поступок полицейским тем, что «просто загулялся, замерз и проголодался».