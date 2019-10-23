Пропавший под Нижним Тагилом ребенок найден при попытке кражи в магазине
Сегодня, 18:43ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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22 октября в селе Покровское под Нижним Тагилом пропал 8-летний мальчик. Вечером этого же дня ребёнка задержали охранники продуктового магазина на Вагонке, когда он попытался украсть продукты, рассказали в пресс-группе МУ МВД Нижнетагильское.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мальчик пропал во время прогулки. С заявлением в полицию обратился его отец. Сразу же были организованы поисковые мероприятия, к которым привлекли волонтёров. Осматривали близлежащую территорию, а также также торговые центры и магазины.
Около полуночи ребёнка задержали охранники магазина на улице Зари, когда он попытался украсть продукты. Сам мальчик объяснил свой поступок полицейским тем, что «просто загулялся, замерз и проголодался».
Мальчик вместе с братом воспитывает отец. Семья будет поставлена на учёт и находиться под наблюдением инспекторов ПДН и психологов.
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