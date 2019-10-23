В Первоуральске 14-летний подросток ушел в школу и пропал

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Росси по Свердловской области Валерий Горелых, подросток ушел из дома в школу 22 октября и не вернулся. На следующий день мать восьмиклассника обратилась в полицию.

Валерий Горелых отметил, что подросток неоднократно уходил из дома и был поставлен на профилактический учет. Полицейские проверяют ТЦ, кинотеатры и заброшенные здания. На розыск мальчика ориентированы все наряды.

Дмитрий Трегуб был одет в черную куртку с синими вставками на груди, черные джинсы «Джокер», черные кроссовки, черную вязаную шапку.

Рост мальчика 150-155 см, телосложение худощавое, глаза светлые, волосы русые. На правой руке гипс.