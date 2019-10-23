В Первоуральске 14-летний подросток ушел в школу и пропал
В Первоуральске полиция разыскивает 14-летнего Дмитрия Трегуба, который пропал 22 октября.
Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Росси по Свердловской области Валерий Горелых, подросток ушел из дома в школу 22 октября и не вернулся. На следующий день мать восьмиклассника обратилась в полицию.
Валерий Горелых отметил, что подросток неоднократно уходил из дома и был поставлен на профилактический учет. Полицейские проверяют ТЦ, кинотеатры и заброшенные здания. На розыск мальчика ориентированы все наряды.
Дмитрий Трегуб был одет в черную куртку с синими вставками на груди, черные джинсы «Джокер», черные кроссовки, черную вязаную шапку.
Рост мальчика 150-155 см, телосложение худощавое, глаза светлые, волосы русые. На правой руке гипс.
Всех, кто располагает сведениями об обстоятельствах исчезновения школьника, просят проинформировать ОВД: в Первоуральске 8-(343)-9-64-82-21, 02 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД Росси по Свердловской области: 8(343) 358-71-61.