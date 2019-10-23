В Петербурге две машины после столновения сбили пешеходов. Пострадали восемь человек

Автомобили Renault и Volkswagen столкнулись на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. От удара машины врезались в переходящих по пешеходному переходу людей.

В результате аварии пострадали семь пешеходов и водитель Renault, который находится в тяжёлом состоянии. Остальные получили лёгкие повреждения.