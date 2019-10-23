В Петербурге две машины после столновения сбили пешеходов. Пострадали восемь человек
Сегодня, 17:03ПроисшествияФото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте»
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Сегодня, 23 октября, в Санкт-Петербурге два автомобиля столкнулись и вылетели на пешеходный переход. В результате ДТП пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Автомобили Renault и Volkswagen столкнулись на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. От удара машины врезались в переходящих по пешеходному переходу людей.
В результате аварии пострадали семь пешеходов и водитель Renault, который находится в тяжёлом состоянии. Остальные получили лёгкие повреждения.
Также в пресс-службе УГИБДД, уточняют, что виновником аварии стал водитель Volkswagen, который выехал на красный сигнал светофора.
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