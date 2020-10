Был подтвержден COVID-19. В Екатеринбурге скончалась учительница английского языка

В Екатеринбурге скончалась учительница гимназии № 94 Наталья Паршакова. У нее был подтвержден коронавирус, сообщает E1 со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, педагог болела последние несколько недель. Он добавил, что у нее были другие хронические заболевания. Напомним, 20 октября в Екатеринбурге скончался уральский артист Валерий Топорков. Несколько недель он провел в реанимации. По словам его супруги, у артиста случился инфаркт в июле, а после этого по телу начала распространяться гангрена. Осенью у него было подозрение на COVID-19, его госпитализировали, а потом перевели в гнойное отделение, где пытались сохранить ноги. Однако одну пришлось ампутировать. После операции 27 сентября Топорков больше не приходил в сознание. «Потеряли человека с большой буквы»: в Екатеринбурге умер артист Валерий Топорков

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter