Черный дым видно издалека. В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала вспыхнул пожар

В Екатеринбурге на стройплощадке, расположенной в районе Южного автовокзала вспыхнул пожар, сообщает E1.

Клубы черного дыма видны издалека. Отмечается, что возгорание произошло в районе улиц Щорса и Белинского. На фото видно, что пожар возник на стройплощадке «Квартала Федерация». По словам очевидцев, по прилегающим улицам из-за этого затруднено движение. Пожар у Южного автовокзала Photo: E1.RU По данным МЧС загорелся фасад здания. Общая площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Напомним, 22 октября в Екатеринбурге произошел пожар в общежитии Горного университета. Из здания были эвакуированы 250 человек. В пресс-службе университета рассказали, что на место были стянуты все пожарные подразделения города. В Екатеринбурге горит общежитие Горного университета

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter