Черный дым видно издалека. В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала вспыхнул пожар

Черный дым видно издалека. В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала вспыхнул пожар

Сегодня, 11:21ПроисшествияPhoto: E1.RU
В Екатеринбурге на стройплощадке, расположенной в районе Южного автовокзала вспыхнул пожар, сообщает E1.

Клубы черного дыма видны издалека. Отмечается, что возгорание произошло в районе улиц Щорса и Белинского.

На фото видно, что пожар возник на стройплощадке «Квартала Федерация». По словам очевидцев, по прилегающим улицам из-за этого затруднено движение.

Пожар у Южного автовокзала
Photo:E1.RU

По данным МЧС загорелся фасад здания. Общая площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Напомним, 22 октября в Екатеринбурге произошел пожар в общежитии Горного университета. Из здания были эвакуированы 250 человек. В пресс-службе университета рассказали, что на место были стянуты все пожарные подразделения города.

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