В Екатеринбурге в медцентре Роспотребнадзора выявили более десяти зараженных COVID-19

В медицинском научном центре Роспотребнадзора в Екатеринбурге с 1 октября было выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом, пишет ЕАН со ссылкой на свердловский оперативный штаб.

Как сообщили в ведомстве, было организовано эпидрасследование, а все контактные больные изолированы и обследованы. Также были раграничены потоки пациентов и сотрудников. В медицинском центре введено усиление санэпидрежима. Проведена выписка пациентов и их передача на участки для обследования, сообщили в оперштабе. По словам исполняющей обязанности заместителя директора по лечебной работе Инги Плотниковой, отделение неврологии уже возобновило работу. На данный момент одна из лабораторий была переведена на дистанционную работу, но с медцентром она никак территориально не связана. Остальные подразделения работают полностью или частично. В некоторых случаях это связано с ОРВИ, а не коронавирусом. Напомним, ранее СМИ сообщали о вспышке коронавируса в оперативно-оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области и в центре профессиональной подготовки сотрудников МВД в Нижнем Тагиле вспышка COVID-19. СМИ: в центре подготовки сотрудников МВД в Нижнем Тагиле произошла вспышка COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter