В Свердловской области двух подельниц осудили за кражу 15 миллионов рублей

В Тугулыме осудили бывшего директора и главного бухгалтера одного из местных муниципальных учреждений, сообщает КП-Екатеринбург.

В сговоре с директором, главный бухгалтер разрабатывала документы, необходимые для проверок платежей, и вносила в них ложную информацию о растратах и зарплатах для себя и начальницы. В течение нескольких лет дуэт на постоянной основе крал деньги. Все документы они впоследствии направляли в Финансовое управление администрации Тугулымского ГО для проведения незаконных операций по перечислению денег,подчеркнули в пресс-службе региональной прокуратуры. 23 октября судом был вынесен приговор: главному бухгалтеру назначили два года и десять месяцев, а директору — три года. Женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима. Для возмещения убытков на их дома и земельные участки наложили арест. Напомним, в Нижнем Тагиле был задержан подозреваемый в краже денег и телефона у пенсионерки вор-рецидивист. Им оказался 43-летний мужчина, ранее восемь раз привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе и за кражи. Он сознался в преступлении и добавил, что выбросил похищенную сумку. В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в краже денег у пенсионерки вор-рецидивист

