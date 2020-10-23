В Свердловской области двух подельниц осудили за кражу 15 миллионов рублей

Напомним, в Нижнем Тагиле был задержан подозреваемый в краже денег и телефона у пенсионерки вор-рецидивист. Им оказался 43-летний мужчина, ранее восемь раз привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе и за кражи. Он сознался в преступлении и добавил, что выбросил похищенную сумку.