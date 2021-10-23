Девять автомобилей пострадали в массовом ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

Девять автомобилей пострадали в массовом ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге
Девять автомобилей пострадали в массовом ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге
Сегодня, 20:09ПроисшествияФото: 1MI
Массовое ДТП, в котором оказались задействованы девять автомобилей, произошло на Кольцовском тракте в Екатеринбурге.

Сначала столкнулись пять автомобилей, однако спустя время в них въехали еще четыре машины. Инцидент случился в направлении к аэропорту Кольцово. Теперь на месте происшествия образуется пробка, сообщает Е1.

По словам очевидцев, у одной девушки закружилась голова, поэтому была вызвана «скорая помощь». Сотрудники ГИБДД же не захотели выезжать.

Напомним, четыре пассажирки были госпитализированы после ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга. Женщины не удержались в салоне автобуса, когда водитель применил экстренное торможение из-за возникшего препятствия.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
дтпаварияГИБДДмассовое дтпЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы