Девять автомобилей пострадали в массовом ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

Сначала столкнулись пять автомобилей, однако спустя время в них въехали еще четыре машины. Инцидент случился в направлении к аэропорту Кольцово. Теперь на месте происшествия образуется пробка, сообщает Е1.
По словам очевидцев, у одной девушки закружилась голова, поэтому была вызвана «скорая помощь». Сотрудники ГИБДД же не захотели выезжать.
Напомним, четыре пассажирки были госпитализированы после ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга. Женщины не удержались в салоне автобуса, когда водитель применил экстренное торможение из-за возникшего препятствия.