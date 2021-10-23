Скончался выпавший с балкона ребенок на Старателе в Нижнем Тагиле

Напомним, ранее сообщалось, что тагильчанка регулярно распивала алкоголь. В полиции рассказали, что женщина одна воспитывала ребенка и недавно начала проживать по данному адресу, где после смерти своей матери ухаживала за престарелым отцом. Как оказалось, тагильчанка оставила ребенка под присмотром пожилого человека, а сама в это время ушла пить спиртное в соседнем подъезде.