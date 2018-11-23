Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
16-летняя девушка погибла: водитель без прав из Дегтярска устроил ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
8f1213194a5a492ea86e9c80873cacb402a265e9 1040

16-летняя девушка погибла: водитель без прав из Дегтярска устроил ДТП

Сегодня, 11:46ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской област
Читайте
также
100-летие библиотеки, лыжи и Щелкунчик. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Закрыть налоговую, учить педагогов, делать движухи: что советуют мэру Нижнего Тагила?
Инвестиции, туристы и студенты: что даст Нижнему Тагилу ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге?
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина