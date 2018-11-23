16-летняя девушка погибла: водитель без прав из Дегтярска устроил ДТП
Сегодня, 11:46ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской област
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18-летний водитель без прав из Дегтярска не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего погибла 16-летняя девушка, находившаяся в момент аварии на пассажирском сидении.
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18-летний житель Дегтярска решил прокатить своих друзей на Nissan Cifiro, однако молодой человек не имел прав на управление транспортными средствами. При повороте на улицу Клубную юноша не справился с управлением, машину занесло и она перевернулась.
В салоне в момент ДТП находились помимо водителя еще три пассажира, все они небыли пристегнуты ремнями безопасности. В результате аварии 16-летняя девушка, находившаяся на переднем сидении, скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
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