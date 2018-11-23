80-летний пенсионер с болезнью Альцгеймера потерялся в Екатеринбурге
Сегодня, 12:09ПроисшествияФото: pixabay.com
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22 ноября в 10:00 екатеринбуржец Василий Иванович Пермяков, страдающий болезнью Альцгеймера, ушел из дома на прогулку и пропал.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам дочери пропавшего мужчины, он сказал жене, что пошел погулять и не взял с собой ключи и документы. Раньше пенсионер надолго никогда не уходил и в незнакомом районе может потеряться.
Родственники обыскали все окрестности, но дедушку так и не нашли и написали заявление в полицию. Также они просят помощи в поисках у горожан.
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Василий Иванович Пермяков был одет в черную куртку с белым мехом внутри, черную шапку и джинсы. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят позвонить его дочери Наталии по номеру 8 904 381 84 70, пишет E1.ru.
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