80-летний пенсионер с болезнью Альцгеймера потерялся в Екатеринбурге

По словам дочери пропавшего мужчины, он сказал жене, что пошел погулять и не взял с собой ключи и документы. Раньше пенсионер надолго никогда не уходил и в незнакомом районе может потеряться.

Родственники обыскали все окрестности, но дедушку так и не нашли и написали заявление в полицию. Также они просят помощи в поисках у горожан.