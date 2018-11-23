Автоледи в Екатеринбурге сбила на пешеходном переходе троих человек
Сегодня, 10:46ПроисшествияФото: Денис Чугайнов/ «Инцидент Екатеринбург»
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Вечером 22 ноября в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов женщина за рулем Daewoo Matiz сбила троих человек, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора.
Сюжеты: Екатеринбург
Под колеса иномарки попали три человека – две женщины и 7-летний ребенок. По информации ГИБДД, женщина пояснила, что не увидела светофор из-за автобуса, который ехал впереди, и, пытаясь перестроится из среднего ряда в крайний левый, допустила наезд на пешеходов.
Две пострадавшие женщины 69 и 50-ти лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести. У 7-летнего мальчика врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сообщает «Комсомольская правда».
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