Автоледи в Екатеринбурге сбила на пешеходном переходе троих человек

Под колеса иномарки попали три человека – две женщины и 7-летний ребенок. По информации ГИБДД, женщина пояснила, что не увидела светофор из-за автобуса, который ехал впереди, и, пытаясь перестроится из среднего ряда в крайний левый, допустила наезд на пешеходов.